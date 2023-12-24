У Дніпрі родичі військовополонених вбрали ялинку кульками з іменами бійців і вимогами повернути їх додому

У Дніпрі близько пів сотні родичів військовополонених зібралися на акцію просто неба, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

На пластикових кульках родичі написали імена бійців, які перебувають у російському полоні і свої вимоги щодо прискорення обміну. Цими кульками прикрасили дві ялинки.

«Коханий моєї сестри – у полоні, сестра – в евакуації за кордоном, тому на акцію прийшла я. Пишу на кульці: «Моє серце в полоні». Наш Коля вже 19 місяців у полоні, наша близька людина, і ми дуже чекаємо, що він повернеться. Наша вимога – обмін усіх на всіх, повернути наших захисників додому», – сказала учасниця акції Тетяна Коротенко.

У руках учасники акції тримали плакати з написами: «Полон вбиває», «Поки гуляє вся Україна, вони в полоні», «Не допустіть повтору Оленівки!».

«Мій син, захисник Маріуполя – другий рік, друге Різдво у полоні. Наша ялинка – це звернення до суспільства, це нагадування про те, що ми чекаємо наших дітей», – зазначила мати військовополоненого Ірина.

Акція відбувалася під наглядом поліції.

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.