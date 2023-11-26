Папа Франциск назвав Голодомор «раною», яка стала ще болючішою для України через війну

Папа Римський Франциск 26 листопада назвав Голодомор «роз’ятреною раною», яка стала ще болючішою для України через війну, що триває.



Виступаючи у Ватикані наступного дня після Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні, Франциск зазначив, що «змучена» Україна вшановує пам’ять «геноциду, вчиненого радянським режимом, який 90 років тому призвів до голодної смерті мільйонів людей».



Росія 25 листопада здійснила найбільшу атаку безпілотниками на Україну з початку повномасштабного вторгнення, коли Україна вшановувала пам’ять жертв Голодомору 1932–33 років. Українські військові заявили про збиття 74 з 75 безпілотників, запущених Росією. Більшість БПЛА були спрямовані на Київ.



86-річний папа Римський Франциск виступив з телевізійною промовою з каплиці у Ватикані після того, як пропустив щотижневу недільну проповідь біля вікна з виглядом на площу Святого Петра через, як він сказав, запалення легенів.



Франциск закликав вірних продовжувати невпинно молитися за всі народи, які страждають через конфлікти, заявивши, що «молитва – це сила миру, яка зупиняє спіраль ненависті» і відкриває несподівані шляхи примирення.



Він також відзначив чотириденне перемир’я між Ізраїлем та «Хамасом», який США та ЄС визнали терористичною організацією.



«Давайте подякуємо Богові за те, що між Ізраїлем і Палестиною нарешті настало перемир’я, і деякі заручники звільнені. Молімося, щоб всі вони були звільнені якнайшвидше», – сказав він.



Понтифік також повідомив, що пізніше цього тижня вирушить до міста Дубай, щоб виступити на конференції з питань зміни клімату, зазначивши, що, окрім війни, зміна клімату є «ще однією великою небезпекою... яка ставить під загрозу життя на Землі, особливо для майбутніх поколінь».