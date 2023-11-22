Папа вчергове закликав молитися за народ України, а також за ізраїльтян і палестинців

Папа Римський Франциск вчергове закликав молитися за тих, хто страждає від війни, згадавши про Україну, а також ізраїльтян і палестинців, передає сайт Vatican News.

«І не забуваймо наполегливо молитися за тих, хто страждає від війн у багатьох частинах світу, особливо за дорогий народ України, мученицької України, а також ізраїльтян і палестинців», – сказав папа.

Він розповів, що прийняв дві делегації: в одній були ізраїльтяни, чиї родичі утримуються як заручники в Секторі Гази, а в другій – палестинці, чиї родичі потерпають від обстрілів у Газі.

«Вони дуже страждають, і я відчув, як страждають обоє: до цього призводять війни, але тут ми вийшли за рамки воєн, це не військові дії, це – тероризм», – сказав він.

Папа Римський періодично закликає молитися за народи, які страждають від війни. Також раніше він пропонував створити гуманітарні коридори у Секторі Гази та звільнити заручників.