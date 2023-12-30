Зеленський запровадив санкції проти 6 росіян, «які користуються українськими документами»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти шести громадян РФ, йдеться у відповідному указі.

Зазначається, що «санкції запроваджені у зв’язку з тим, що вони використовують українські документи на інші імена».

За даними указу, санкції запроваджено проти:

Буркіна Єгора Васильовича, громадянина РФ. Він може використовувати документи, які оформлені на ім’я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Амірханяна Андрія Абрамовича, громадянина РФ, який може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Градопольцева Артема Олександровича, громадянина РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;

Кліпова Дениса Івановича, громадянин РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;

Галямова Тимура Ільясовича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім’я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Сафіханова Альберта Мінулловича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім’я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше, 23 грудня, Зеленський погодив ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій.

18 грудня, Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.