Кабмін пропонує парламенту припинити Угоду про вільну торгівлю з Білоруссю

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про припинення угоди між Україною та Білоруссю про вільну торгівлю. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук 25 травня.

За даними сайту Ради, документ переданий на розгляд керівництву парламенту.

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Він пропонує «у зв’язку з докорінною зміною обставин та враховуючи вчинення РФ військової агресії проти України, її суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, причетність Республіки Білорусь до незаконного застосування сили проти України», припинити дію:

угоди між урядом України і урядом республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року, ратифіковану 19 березня 1999 року

протоколу між Україною і Білоруссю про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди про вільну торгівлю

протоколу між Кабінетом міністрів і урядом Білорусі про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю

Офіційно білоруська армія не бере участі у повномасштабній війні Росії проти України, проте Олександр Лукашенко надав територію Білорусі для проїзду та тимчасової дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися ракетні удари по Україні. Через пособництво у війні проти України та масових репресій США, ЄС та Великобританія запровадили проти Білорусі санкції.

Крім того, до Білорусі нібито для «оздоровлення» вивозять дітей із окупованих територій України. Європарламент у вересні засудив участь Лукашенка у російській агресії проти України та вивезенні дітей, закликавши Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видати ордер на його арешт.