У МЗС РФ назвали Тихановську «шахрайкою». В офісі білоруської опозиціонерки відреагували

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську «вільнюською шахрайкою». Так представниця російського зовнішньополітичного відомства відреагувала на візит Тихановської до США і її зустрічі в Конгресі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За словами Захарової, Білорусь на заходах високого рівня мають представляти офіційні особи або «представники громадянського суспільства», тоді як, на її думку, Тихановська є «самозванкою», і говорила переважно про РФ, бо їй буцімто «за це платять».

У відповідь головний радник Тихановської Франак Вячорка заявив: «Якщо Захарову «бомбить», значить, ми все робимо правильно».

З 4 по 8 грудня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихоновська перебуває у США.

5 грудня в Палаті представників Конгресу США відбулися слухання «Майбутнє свободи та демократії в Білорусі» з її участю. Під час слухань йшлося про політику США щодо Білорусі, санкції проти режиму Олександра Лукашенка та допомогу громадянському суспільству. 6-8 грудня у Вашингтоні проходить перший американо-білоруський стратегічний діалог, де американську сторону представляють урядовці, а білоруську – демократичні сили, опозиційні фактичному керівництву Білорусі.