Білорусь відкриває консульство у Ростові-на-Дону. Москва каже, що сфера його діяльності охоплюватиме окуповані території України

Білорусь відкриває генеральне консульство у російському Ростові-на-Дону, йдеться у розпорядженні уряду РФ. Згідно з документом, консульський округ генконсульства включатиме, крім Ростовської та Волгоградської областей, окуповані Росією Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Владі Ростовської області рекомендовано виділити службові та житлові приміщення на умовах оренди чи купівлі, або виділити ділянку землі для будівництва генерального консульства.

Українська сторона цього ще наразі не коментувала.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, у Ростові-на-Дону вже працює відділення посольства Білорусі.

Посол Білорусі в РФ Дмитро Крутой раніше повідомив про плани влади збільшити кількість дипломатичних місій у Росії.

Офіційно білоруська армія не бере участі у повномасштабній війні Росії проти України, проте Олександр Лукашенко надав територію Білорусі для проїзду та тимчасової дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися ракетні удари по Україні. Через пособництво у війні проти України та масових репресій США, ЄС та Великобританія запровадили проти Білорусі санкції.

Крім того, до Білорусі нібито для «оздоровлення» вивозять дітей із окупованих територій України. Європарламент у вересні засудив участь Лукашенка у російській агресії проти України та вивезенні дітей, закликавши Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видати ордер на його арешт.