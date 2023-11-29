У Білорусі поки немає ударних груп армії РФ, але частина військ там залишається – Повх

Російські війська досі присутні на території Білорусі, однак Збройні сили України поки не фіксують створення там ударних формувань, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Юрій Повх, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку. За його словами, ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території Білорусі.

«На кордоні з Білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України – і частини, і формування – уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території», – сказав військовий.

Юрій Повх розповів, що наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів. А підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування, каже він.

«Російські війська продовжують перебувати на території Білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку і аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено», – заявив речник.

Ті війська, які раніше дислокувалися на території Білорусі були перекинуті на схід і південь України, розповів військовий.

«Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. Росія використовувала білоруські полігони в якості тренувальних центрів, а склади і запаси білоруських Збройних сил – в якості донора для своїх збройних сил і формувань», – розповів Юрій Повх.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.