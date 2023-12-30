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Бізнесмен Черняк відкинув підозри СБУ у фінансуванні збройної агресії Росії

Напередодні СБУ заявила, що українського бізнесмена, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка підозрюють у продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабної війни
Напередодні СБУ заявила, що українського бізнесмена, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка підозрюють у продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабної війни

Український бізнесмен, голова наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк відкинув заяву Служби безпеки України, яка напередодні оголосила, що його підозрюють «у фінансуванні збройної агресії РФ».

«У РФ з 2014 року діють санкції проти «Глобал Спірітс», мати там якісь активи компанія не могла. Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. У документах справи йдеться не про сплату податків у РФ, а про якісь підприємства в Середній Азії, Сакартвелло (Грузії – ред.) й Азербайджані. Я не був і не є зараз власником чи посадовцем цих підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компаній і заводів зазначених у справі і, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати. Звинувачувати їх у цьому – повний абсурд», – написав Черняк у фейсбуці 30 грудня.

Він додав, що про підозру дізнався з повідомлення в телеграм-каналі, а до цього на нього «особисто не виходив, нічого не вручав, ніяких питань у справі не ставив».

«Ні я особисто, ні компанія, в якій я засновник нічого не порушувала, але як і в багатьох українських бізнесів у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку», – заявив бізнесмен.

За його словами, всі, «кого звинувачують у тому, чого вони не робили і робити не могли, були активними донаторами, багато допомагали у волонтерці і в донатах».

«Незрозуміло і як зазначені у справі підприємства могли сплачувати податки в Росії, якщо вони перебувають не в РФ, а в зазначених країнах, вони ж не могли платити податки в бюджет іншої країни. Крім цього, перебуваю в розшуку і в заочному арешті в РФ, щось платити чи продавати не міг ані з юридичних норм, ані з етичних міркувань – це очевидно», – заявив Черняк.

Напередодні Служба безпеки України заявила, що українського бізнесмена, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка підозрюють у продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабної війни. За повідомленням, СБУ зібрала доказову базу на Черняка, який «підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ».

«За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 мільярдів у гривневому еквіваленті», – заявила пресслужба відомства.

За твердженням служби, правоохоронці виявили, що підприємства Черняка на території чотирьох країн Центральної Азії і Південного Кавказу закуповували в Росії спирт й інші продукти в промислових обсягах.

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СБУ повідомило про обшуки в приміщеннях холдингу, в ході яких нібито виявили документи й інші речові докази на підтвердження звинувачень.

На підставі зібраних матеріалів СБУ повідомила Черняку і ще шістьом топменеджерам його компаній, назва яких не уточнюється, про підозру в пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб.

Зараз вирішується питання про арешт приватного і корпоративного майна фігурантів для передачі Нацагентству з управління активами. Розслідуванням керує Київська обласна прокуратура.

Євген Черняк у 2021 році увійшов до рейтингу 30 найбагатших українців від журналу Forbes. Тоді видання оцінило його статки в 470 мільйонів доларів.

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