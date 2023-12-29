СБУ підозрює бізнесмена Євгена Черняка у фінансуванні збройної агресії Росії

Українського бізнесмена, голову наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка підозрюють у продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабної війни – про це заявила Служба безпеки України 29 грудня.

За повідомленням, СБУ зібрала доказову базу на Черняка, який «підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ»:

«За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 мільярдів у гривневому еквіваленті», – заявляє пресслужба відомства.

За твердженням Служби, правоохоронці виявили, що підприємства Черняка на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу закуповували в Росії спирт та інші продукти в промислових обсягах.

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СБУ звітує про обшуки в приміщеннях холдингу, в ході яких нібито виявили документи та інші речові докази на підтвердження звинувачень.

На підставі зібраних матеріалів СБУ повідомила Черняку та ще шістьом топменеджерам його компаній, назва яких не уточнюється, про підозру в пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб.

Зараз вирішується питання про арешт приватного та корпоративного майна фігурантів для передачі Нацагентству з управління активами. Розслідуванням керує Київська обласна прокуратура.

Черняк та його холдинг Global Spirits наразі не коментували звинуваченя.

Євген Черняк у 2021 році увійшов до рейтингу 30 найбагатших українців від журналу Forbes. Тоді видання оцінило його статки в 470 мільйонів доларів.