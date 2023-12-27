СБУ: на Львівщині протягом року відкрили понад 300 справ щодо держзради, виправдання війни, вже є 84 вироки

Протягом 2023 року Служба безпеки України у Львівській області відкрила 347 кримінальних проваджень за статтями державної зради, колабораційну діяльність, виправдання збройної агресії Росії проти України. На сьогодні винесені 84 вироки – 37 людей визнали винними і засудили за державну зраду, вони відбувають покарання.

Як повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, серед засуджених є житель Донеччини, який співпрацював з окупантами у східних регіонах України, надавав ворогові інформацію про розташування Сил оборони. Чоловік переїхав у Львівську область під виглядом внутрішньо переміщеної особи і тут збирав розвіддані для Росії.



«Ця особа намагалась ці дані передавати ворожій стороні, але була вчасно виявлена і судом позбавлена волі терміном на 13 років. Ще одна справа стосується коригувальника ворожих ракет, який фотографував військові та оборонні об’єкти на Львівщині. Ворог використовував ці дані для здійснення наступних ракетних ударів. Суд визнав чоловіка у державній зраді і судова колегія засудила його до 13 років позбавлення волі. Також засуджені десятки бойовиків терористичних організацій незаконного збройного угруповання «ДНР», яких було взято в полон протягом цього року», – розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

За її словами, під вартою перебуває і очікує на рішення суду агент російських спецслужб, який був завербований до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

«Він був звичайним працівником державного підприємства, інженером на східних теренах України і отримував вказівки від російських спецслужб. Мав змогу пересуватись у відрядження по всій території України і збирав інформацію про стратегічні об’єкти, яку передавав окупантам. Його затримали на Львівщині під час збору розвідінформації», – додала Яворська.

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Серед затриманих, які пропагували війну, підтримували окупанта, виправдовували збройну агресію Росії проти України, публічно закликали підтримувати ворога, 18 людей діяли у статусі переселенців або ж під їхнім виглядом, з них 8 вже засуджені, повідомляють у СБУ.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.