Шпигували на Яворівському полігоні: СБУ викрила двох військових і лікарку, які працювали на РФ

В Службі безпеки України повідомили, що в рамках спецоперації на Львівщині викрили агентурну мережу, яка працювала на російську розвідку. Фігурантами, як вказує пресслужба відомства, виявилися двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.

«За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора. Кожен з них мав свою «лінію» розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери. Встановлено, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони. СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», – розпоіли в СБУ.

Ще один учасник агентури ГРУ, кажуть у відомстві, намагався передати своєму «куратору» дані про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

«Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ – він «зливав» воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки. Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану)», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі. «Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення», – додали в СБУ.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.