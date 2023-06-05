СБУ повідомила про затримання групи агентів ФСБ, які шпигували за «центрами ухвалення рішень»

Служба безпеки повідомила про спецоперацію у декількох областях України, у результаті якої були затримані троє учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського «куратора».

«За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи». Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, затримання провели на Вінниччині, у Дніпропетровській області та в Одесі.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.