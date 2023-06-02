СБУ: затримали агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном

Служба безпеки України заявила про затримання агента білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України.



Як повідомляє пресслужба відомства, затриманий є громадянином Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні та тривалий час проживає на Рівненщині.

За даними СБУ, на початку повномасштабного російського вторгнення він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України – збирав дані про оборону північних кордонів та маршрути переміщення військової техніки.

Для виконання розвідзавдань на Рівненщині, як повідомляє українська спецслужба, чоловік обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.



Правоохоронці встановили, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ СРСР, він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.



Затриманому повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою.

У лютому громадянина Білорусі, співробітника КГБ, засудили в Україні до десяти років позбавлення волі через участь у бойових діях проти Збройних сил України. Як повідомили в СБУ, серед основних завдань засудженого був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання російських агентів у різних регіонах України, про інформаторів білоруських спецслужб – рідше.

Білорусь прямо не бере участі у бойових діях у війні РФ проти України. Проте у лютому 2022 року керівництво Білорусі дозволило використовувати свою військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.