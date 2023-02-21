10 років за ґратами отримав агент КДБ Білорусі за участь у війні проти України

Громадянина Білорусі, співробітника КГБ, засудили в Україні до десяти років позбавлення волі через участь у бойових діях проти Збройних сил України.

«Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка. Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби», – розповіли у СБУ.

За матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду «розвідника».

«Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство)», – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора уточнює, що затриманий із 21 липня 2022 року по 19 вересня 2022 року у складі підрозділу «Ветерани» ПВК «Редут» брав участь на стороні РФ у війні проти України. Воював на харківському та краматорському напрямках.

Наприкінці січня Шевченківський районний суд міста Києва засудив білоруса Максима Зезюльчика, який воював на боці Росії у ПВК «Редут», до десяти років позбавлення волі. Суд призначив Зезюльчику максимально можливе покарання за статтею про найманство. Чоловік повністю визнав свою провину і заявив, що кається у своїх злочинах.

ПВК «Редут» – афілійована з Міноборони Росії компанія, створена у 2018 році та вербує добровольців для участі у війні з Україною. До повномасштабного вторгнення в Україну найманців «Редута» використовували для охорони об’єктів компанії «Будтрансгаз» у Сирії.