Зеленський про доповіді правоохоронців: «є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників»

Президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні про селекторну нараду щодо внутрішньої ситуації 28 грудня.

За його словами, вона стосувалася, зокрема, ситуації в прифронтових регіонах та ліквідації наслідки російських ударів.

«Доповіді МВС і СБУ: є хороші результати в захисті від колаборантів та навідників, у протидії злочинності», – сказав він, не наводячи додаткових деталей.

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Зеленський також розповів про заслухані доповіді щодо ситуації на фронті та щодо розвитку Сил оборони:

«Конкретні речі, які треба зробити. І ми їх зробимо. Обов’язково. Щоб зберегти нашу міцність і мати необхідні аргументи в розмові з партнерами. Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання. Завдання всієї держави й кожного, хто працює заради неї».

Крім того, він прозвітував про підсумкову нараду за рік щодо перемовин про безпекові гарантії для України.

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Зеленський нагадав, що базову декларацію «Групи семи» щодо України підтримали 30 держав, роботи над двосторонніми гарантіями безпеки триває.

За даними Офісу генерального прокурора, наразі правоохоронці зафіксували 15 772 злочини проти національної безпеки України за весь час повномасштабного вторгнення Росії. З них 6 783 кваліфікуються за статтею про колабораційну діяльність.