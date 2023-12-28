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На Київщині відсьогодні збільшують кількість блокпостів – ОВА

В ОВА кажуть, що перевірятимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.
В ОВА кажуть, що перевірятимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.

На Київщині відсьогодні і до 6 січня 2024 року посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи в області, повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, у регіоні збільшується кількість блокпостів, також перевірятимуть місця скупчення людей – торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.

Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони, додають в ОВА.

З 25 по 28 грудня військові проводили навчання в різних районах Києва. У межах навчань були встановлені тимчасові блокпости.

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