КМВА попереджає про військові навчання цього тижня в різних районах Києва

Київська міська військова адміністрація попереджає про військові навчання в різних районах Києва з 25 по 28 грудня.



«Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. У КМВА кажуть, що відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.



Керівник КМВА Сергій Попко зауважує, що завдання навчання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.



Загрози для столиці і її жителів досі існують, кажуть військові.

Українські військові регулярно проводять навчання, в тому числі в межах міста. Перед цим навчання військових проходили в Дарницькому районі Києва з 11 по 14 грудня.

Наприкінці серпня Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень. У Київраді пояснили, що це рішення дозволить посилити обороноздатність та безпеку в столиці України.