США запровадили санкції проти голови Асоціації валютних обмінників Ємену через фінансування хуситів

Сполучені Штати запровадили санкції проти однієї людини та трьох валютних обмінників, яких звинувачують у сприянні надходженню іранського фінансування до єменського руху Хуті – про це заявило Міністерство фінансів США 28 грудня.

Серед підсанкційних осіб опинилися:

голова Асоціації валютних обмінників у столиці Ємені Сані Набіль Алі Ахмед Аль-Гадха

розташована в Туреччині компанія Al Aman Kargo Ithalat Ihracat Ve Nakliyat Limited Sirketi, яка, за даними Казначейства, була точкою на шляху грошей від іранського Корпусу вартових ісламської революції до хуситів

компанія Nabco Money Exchange and Remittance Co

підконтрольна хуситам Al Rawda Exchange and Money Transfers

За даними відомства, ці особи сприяли передачі мільйонів доларів хуситам за вказівкою пов’язаного з підрозділом КВІР «Кудс» Саїда аль-Джамаля, проти якого США запровадили санкції раніше.

За словами заступника міністра фінансів Брайана Нельсона, цей крок підкреслює готовність Вашингтону обмежити нелегальний потік коштів до хуситів, які «здійснюють небезпечні напади на міжнародне судноплавство».

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«Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть націлюватися на ключові мережі підтримки, які сприяють дестабілізаційній діяльності хуситів та їхніх прихильників в Ірані», – заявив він.

Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.