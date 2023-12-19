Остін закликав партнерів США долучатися до відновлення безпеки в Червоному морі після атак хуситів

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідав Близький Схід, де провів зустріч голів оборонних відомств та представників 43 країн, а також Євросоюзу та НАТО. Зустріч стосувалася загроз судноплавству в Червоному морі, повідомив представник Пентагону Пет Райдер.

За повідомленням, Остін висловив відданість США свободі судноплавства та вказав на те, як атаки руху хуситів підважують морську безпеку.

«Міністр Остін підкреслив, що атаки вже вплинули на світову економіку і продовжуватимуть загрожувати комерційному судноплавству, якщо міжнародне співтовариство не об’єднається для спільного вирішення проблеми. Держсекретар Остін засудив атаки хуситів на міжнародне судноплавство та світову торгівлю як безпрецедентні та неприйнятні, зазначивши, що атаки загрожують вільному руху торгівлі та ставлять під загрозу невинних моряків», – цитує речник Пентагону.

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За даними Остіна, угруповання хуситів здійснило понад 100 атак безпілотниками та балістичними ракетами по 10 торговельних суднах, до яких причетні понад 35 різних країн. Зокрема, екіпаж захопленого в листопаді корабля GALAXY LEADER із 25 людей досі утримується в Ємені. При цьому 10-15% глобальної торгівлі проходить Червоним морем.

«Аби протидіяти чим безпрецедентним атакам, міністр закликав учасників зустрічі приєднатися до ініціативи на чолі зі США та інших міжнародних ініціатив і працювати з Центральним командуванням морських сил США (USNAVCENT) та Об’єднаними морськими силами (CMF), що складаються з 39 членів, аби відновити безпеку в Червоному морі та відбити агресію хуситів», – повідомляє Райдер.

Міністр назвав CMF платформою, яка може бути бути використана для відбиття атак. Він також повторив, що напади в Червоному морі є «глобальним викликом, який потребує колективної дії».

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Напередодні Ллойд Остін анонсував створення міжнародної коаліції для протидії атакам єменських хуситів на морські судна в Червоному морі.

Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих судів не відгукнулися на виклики рацією.