Понад 60 мігрантів потонули під час аварії судна біля берегів Лівії – МОМ

Щонайменше 61 людина загинула під час аварії судна біля берегів Лівії, повідомила пізно ввечері 16 грудня Міжнародна організація з міграції (МOM).

Човен, на якому мігранти намагалися відпливти до Європи, був переповнений і перекинувся. За повідомленням МOM, всього на судні перебували щонайменше 86 людей, багато з них – діти.

У МOM уточнили, що більшість пасажирів були вихідцями з Нігерії, Гамбії й інших країн Африки. Відомо про 25 людей, які вижили – вони зараз перебувають у центрі тимчасового утримання в Лівії, їм надають медичну допомогу.

Громадяни країн Африки і Близького Сходу намагаються перетнути Середземне море на човнах і катерах, які часто не обладнані рятувальними засобами, щоб досягти берегів європейських країн – в основному Італії і Греції. Переповнені човни часто тонуть, внаслідок чого гинуть люди.

У червні цього року під час аварії судна з мігрантами біля берегів Греції загинули сотні пасажирів – переважно громадяни Пакистану. Раніше того ж місяця потонули щонайменше 78 людей. Загалом за 2023 рік, уточнює МOM, жертвами аварій суден у регіоні стали понад 2200 мігрантів.

За даними агентства ООН у справах біженців, у 2023 році через Лівію і Туніс до Європи Середземним морем прибули понад 153 тисячі шукачів притулку.