Поблизу берегів Греції затонуло судно із мігрантами, щонайменше 78 людей загинули

Щонайменше 78 мігрантів загинули після того, як судно затонуло біля грецького острова Пелопоннес, повідомила берегова охорона Греції 14 червня.

Близько 100 людей були врятовані після того, як човен перекинувся в міжнародних водах Іонічного моря під час рятувальної операції, ускладненої сильним вітром.

Джерело в міністерстві міграції повідомило AFP, що, за даними берегової охорони, на борту човна могли бути «сотні» людей.

«Ми боїмося, що буде дуже велика кількість зниклих безвісти», – сказав чиновник.

Міжнародна організація з міграції поділяє побоювання щодо великої кількості зниклих безвісти, вказавши, що на борту могло бути до 400 людей.

Берегова охорона повідомила, що літак спостереження європейського агентства Frontex помітив човен удень у вівторок, але пасажири «відмовилися від будь-якої допомоги».

Разом з Італією та Іспанією Греція є одним із головних пунктів висадки для десятків тисяч людей, які прагнуть дістатися до Європи з Африки та Близького Сходу.