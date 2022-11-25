У Сербії внаслідок збройної сутички затримали 600 мігрантів

На півночі Сербії, неподалік кордону з Угорщиною, минулої ночі сталися сутички двох груп мігрантів із застосуванням вогнепальної зброї, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поранень зазнала одна людина.

Повідомляється, що правоохоронці затримали понад 600 іноземних громадян, переважно молодих чоловіків з країн Близького Сходу. У них виявили вогнепальну та іншу зброю. До операції залучили гелікоптери і дрони. На місце прибув міністр внутрішніх справ Братислав Ґашич.

Поліція влаштувала перевірки також в Суботіці та Белграді.

У ЗМІ показали кадри з наметового містечка неподалік кордону та покинуті ферми, в яких перебувають мігранти, а також людей у масках з автоматами, які йдуть вулицями прикордонного містечка Хорґош.

Мігранти прибувають на північ Сербії, щоб незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Угорські прикордонники повертають до Сербії всіх, кого затримають у прикордонній зоні.