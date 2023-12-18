Судоходні компанії змінюють маршрути через обстріли з Ємену в Червоному морі

Одна з найбільших у світі нафтопереробних компаній British Petroleum заявила, що припиняє перевезення нафти танкерами через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою – саме там відбуваються обстріли єменських хуситів. Те саме зробила компанія Evergreen – один із лідерів у галузі контейнерних перевезень. Їхні заяви цитують міжнародні агенції.

На думку аналітиків, це може призвести до підвищення цін на нафту та нафтопродукти через подорожчання їхніх перевезень іншими маршрутами, а також до перебоїв із постачанням продовольства та споживчих товарів. Цей маршрут відповідає за 15% усіх морських вантажоперевезень у світі.

Вантажні судна з Атлантики та Середземномор’я через розташований у Єгипті Суецький канал проходять у Червоне море, а далі через Баб-ель-Мандебську протоку виходять до Індійського океану, проходячи до країн Азії, Африки та Австралії.

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Альтернативою цьому маршруту для суден з Європи та Північної Америки може стати окружний шлях в обхід Африканського континенту, який займає щонайменше на 10 днів довше та збільшує транспортні витрати на мільйони доларів.

Великі судноплавні компанії змінюють маршрути вантажних суден, які раніше проходили через Червоне море, через обстріли з боку Ємена, що почастішали.

У понеділок атак морських безпілотників зазнали ще два судна: норвезький танкер Swan Atlantic і контейнеровоз MSC Clara під прапором Панами. Відповідальність за обстріл взяло на себе радикальне ісламістське угруповання єменських хуситів «Ансар Алла». Представник угруповання Ях’я Сарія заявив, що суди не відповідали «єменським морським силам» у зв’язку.

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У понеділок до Ізраїлю прибув із візитом міністр оборони США Ллойд Остін. Він повідомив, що США мають намір надавати Ізраїлю підтримку, зокрема, й у забезпеченні безпеки судноплавства. Цьому питанню мають бути присвячені віртуальні переговори з міністрами оборони країн регіону, які відбудуться у вівторок.

Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих судів не відгукнулися на виклики рацією.