Котирування нафти впали на світовому ринку до 78 доларів за барель Brent

Світовий еталонний сорт нафти Brent зранку 4 грудня котирується на рівні близько 78 доларів за барель. Як відзначають аналітики, це відбувається на тлі сумнівів щодо того, що останнє скорочення постачання, ухвалене членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхніми партнерами, змінить ситуацію на ринку.

Нафтові ціни продовжують падати, оскільки постачання з країн, які не входять до ОПЕК, різко зросли, натомість перспективи зростання попиту погіршилися. Падіння відбулося навіть після того, як минулого тижня на рівні ОПЕК+ ухвалили рішення продовжити скорочення видобутку.

Ціна нафти є одним із важливих чинників для наповнення бюджету РФ, значну частину якого становлять витрати на війну проти України.