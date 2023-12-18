Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності – Сеул

Північна Корея 18 грудня запустила міжконтинентальну балістичну ракету в море, заявили в Південній Кореї.

У заяві військових Південної Кореї йдеться про те, що північнокорейська ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

У заяві запуск називають «серйозною провокацією», яка загрожує міжнародному миру і порушує резолюції Ради безпеки ООН, що забороняють будь-яку діяльність Північної Кореї з балістичними ракетами.

В японському уряді заявили, що ракета може подолати понад 15 000 кілометрів, тобто вона може досягти будь-якої точки Японії і материкової частини Сполучених Штатів Америки.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини.

Запуск ракети відбувся після того, як у неділю ввечері Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла приблизно 570 кілометрів і впала в океан.

При цьому Пхеньян виступив із заявою, в якій засудив військову демонстрацію сили США, зокрема прибуття підводного човна до Південної Кореї, як «підготовку до ядерної війни».

Запуск відбувся після попереджень офіційних осіб у Сеулі й Токіо про те, що Північна Корея, яка має ядерну зброю, готується провести випробувальний запуск ракети, включно з однією зі своїх міжконтинентальних балістичних ракет найбільшої дальності.

Південна Корея в листопаді частково зупинила дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості у відповідь на запуск Пхеньяном військового супутника. У відповідь на це Північна Корея заявила, що негайно відновить усі військові заходи, зупинені на час дії цієї угоди.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск ракети-носія з розвідувальним супутником. У Пхеньяні також заявляли, що збираються незабаром запустити ще кілька супутників-шпигунів.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що останній запуск, швидше за все, передбачав технічну допомогу Росії в рамках її зростаючого партнерства з КНДР, у рамках якого Пхеньян постачав Москві мільйони артилерійських снарядів. Росія і Північна Корея заперечують угоди з продажу зброї, але пообіцяли розвивати співпрацю.

Цього року Північна Корея здійснила численні запуски, в тому числі, своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.