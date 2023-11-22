США «рішуче засудили» запуск шпигунського супутника КНДР

Сполучені Штати Америки засудили Північну Корею за запуск, як заявив Пхеньян, шпигунського супутника.

У заяві речниці Білого дому з питань національної безпеки Едрієн Вотсон йдеться про те, що запуск 21 листопада був «нахабним порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН» і може дестабілізувати безпеку в регіоні.

США закликали всі країни засудити запуск, а Північну Корею «сісти за стіл серйозних переговорів», – сказала Вотсон, додавши, що команда національної безпеки Білого дому оцінює ситуацію в тісній координації з союзниками і партнерами.

21 листопада Північна Корея знехтувала попередженнями Сполучених Штатів і їхніх союзників і запустила супутник-шпигун, назвавши запуск успішним.

На фото, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як лідер країни Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети із супутником. Пхеньян також пообіцяв нові запуски найближчим часом.

Офіційні особи Південної Кореї і Японії, які першими повідомили про запуск, не змогли відразу уточнити, чи супутник дійсно перебуває на орбіті.

Напередодні Північна Корея попередила Японію про свої плани запустити ракету з космічним супутником у період до 1 грудня в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів.

Цей запуск став першим після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні. Там Кім оглянув космічний стартовий центр й отримав від президента Росії Володимира Путіна обіцянку допомогти Пхеньяну побудувати супутники.

Раніше КНДР двічі не вдалося запустити шпигунські супутники.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють будь-які запуски супутників Північною Кореєю, оскільки вони розглядаються як прикриття для випробувань її ракетних технологій. Пхеньян заявляє, що йому потрібна космічна система спостереження, щоб краще стежити за своїми суперниками.

Від минулого року Північна Корея здійснила близько 100 ракетних випробувань.