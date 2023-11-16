Російська делегація завершила візит до столиці Північної Кореї – держЗМІ

Російська делегація на чолі з міністром природних ресурсів Олександром Козловим залишила Пхеньян після візиту, який, за повідомленнями державних ЗМІ Північної Кореї, мав на меті обговорити «співпрацю в торгівлі, економіці, науці й технологіях».

Делегація вилетіла 17 листопада, повідомило офіційне Корейське центральне інформаційне агентство.

Південна Корея раніше звинуватила Пхеньян у тому, що він надав Москві понад один мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

Сеул каже, що Північна Корея у відповідь, схоже, отримала поради щодо військових супутникових технологій.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посилання на дані своєї розвідки заявило, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Британські військові припускають, що цілком імовірно це було однією з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».

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