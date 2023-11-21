Північна Корея попередила Японію, що знову спробує запустити супутник

Північна Корея попередила Японію про свої плани запустити ракету з космічним супутником у період з 22 листопада по 1 грудня в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів, повідомила 21 листопада берегова охорона Японії.

Цей запуск стане першим після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні. Там Кім оглянув космічний стартовий центр й отримав від президента Росії Володимира Путіна обіцянку допомогти Пхеньяну побудувати супутники.

Раніше КНДР двічі не вдалося запустити шпигунські супутники.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють будь-які запуски супутників Північною Кореєю, оскільки вони розглядаються як прикриття для випробувань її ракетних технологій. Пхеньян заявляє, що йому потрібна космічна система спостереження, щоб краще стежити за своїми суперниками.

Від минулого року Північна Корея здійснила близько 100 ракетних випробувань.