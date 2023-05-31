Запущений КНДР супутник-шпигун впав у море, Сеул дістав уламки

Північна Корея 31 травня намагалася запустити супутник-шпигун, але він впав у море після збою, а південнокорейські військові дістали частину уламків ймовірної ракети-носія.

Як повідомили північнокорейські державні ЗМІ, ракета-носій вийшла з ладу через нестабільність двигуна і паливної системи.

Через запуск ракети в частинах Південної Кореї та Японії лунали оповіщення про необхідність евакуації, згодом влада відкликала застереження, заявивши, що небезпеки немає.

Північна Корея не має супутника в космосі, який би функціонував, і лідер країни Кім Чен Ин зробив розробку військового супутника-розвідника пріоритетом свого режиму, незважаючи на резолюції ООН, які забороняють використання такої технології.

Під час підготовки до запуску Пхеньян заявив, що супутник буде життєво важливим для моніторингу військових переміщень США і їхніх союзників.

У квітні державні ЗМІ Північної Кореї підтвердили, що країна випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету. За повідомленням, метою випробування Hwasong-18 є «радикально підвищити» потенціал країни для ядерної контратаки.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона та його союзників.