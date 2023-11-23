Запуск ракетоносія в КНДР: Київ закликає світ «рішуче відреагувати» на підтримку Пхеньяну Росією

Україна приєднується до держав, які засудили запуск Північною Кореєю ракетоносія 21 листопада – про це заявило Міністерство закордонних справ 23 листопада.

Відомство вказує на те, що застосування КНДР балістичних технологій для запусків ракет та продовження її ракетної і ядерної програм є порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН.

«Будь-які дії, що несуть загрозу миру та стабільності на Корейському півострові та у світі, мають бути припинені», – заявила пресслужба міністерства.

Київ закликає міжнародну спільноту вжити «рішучих заходів» та посилити тиск на Пхеньян для забезпечення стабільності на Корейському півострові.

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«Україна також закликає світову спільноту рішуче відреагувати на дії Російської Федерації, яка надає сприяння північнокорейському режиму у розвитку заборонених програм та грубо порушує норми міжнародного права та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН», – додає МЗС.

Південна Корея 21 листопада частково зупинила дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості у відповідь на запуск Пхеньяном військового супутника. У відповідь на це Північна Корея заявила, що негайно відновить усі військові заходи, зупинені на час дії цієї угоди.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск ракети-носія з розвідувальним супутником. У Пхеньяні також заявляли, що збираються незабаром запустити ще кілька супутників-шпигунів.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що останній запуск, швидше за все, передбачав технічну допомогу Росії в рамках її зростаючого партнерства з КНДР, у рамках якого Пхеньян постачав Москві мільйони артилерійських снарядів. Росія і Північна Корея заперечують угоди з продажу зброї, але пообіцяли розвивати співпрацю.