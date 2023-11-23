Пхеньян заявив, що відновить військові заходи, зупинені угодою з Сеулом

Північна Корея заявила, що негайно відновить усі військові заходи, що були зупинені в рамках угоди з Південною Кореєю про зниження військової напруженості.

Міністерство оборони Північної Кореї в повідомленні, опублікованому інформаційним агентством KCNA, заявило, що КНДР розмістить у регіоні вздовж лінії військового розмежування «потужніші збройні сили і військову техніку нового типу».

Напередодні Південна Корея частково зупинила дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості у відповідь на запуск Пхеньяном військового супутника.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск ракети-носія з розвідувальним супутником. У Пхеньяні також заявляли, що збираються незабаром запустити ще кілька супутників-шпигунів.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що останній запуск, швидше за все, передбачав технічну допомогу Росії в рамках її зростаючого партнерства з КНДР, у рамках якого Пхеньян постачав Москві мільйони артилерійських снарядів. Росія і Північна Корея заперечують угоди з продажу зброї, але пообіцяли розвивати співпрацю.

Угода, підписана у 2018 році між двома Кореями, передбачає створення буферних зон уздовж сухопутних і морських кордонів, а також створення безпольотних зон уздовж кордону. Домовленість мала забезпечувати запобігання випадковим зіткненням.

Припинення дії угоди дозволить Сеулу негайно відновити розвідувальні операції в районі військової демаркаційної лінії, також відомої як демілітаризована зона.