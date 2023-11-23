Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Пхеньян заявив, що відновить військові заходи, зупинені угодою з Сеулом

Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракет (архівне фото)
Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракет (архівне фото)

Північна Корея заявила, що негайно відновить усі військові заходи, що були зупинені в рамках угоди з Південною Кореєю про зниження військової напруженості.

Міністерство оборони Північної Кореї в повідомленні, опублікованому інформаційним агентством KCNA, заявило, що КНДР розмістить у регіоні вздовж лінії військового розмежування «потужніші збройні сили і військову техніку нового типу».

Напередодні Південна Корея частково зупинила дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості у відповідь на запуск Пхеньяном військового супутника.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск ракети-носія з розвідувальним супутником. У Пхеньяні також заявляли, що збираються незабаром запустити ще кілька супутників-шпигунів.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що останній запуск, швидше за все, передбачав технічну допомогу Росії в рамках її зростаючого партнерства з КНДР, у рамках якого Пхеньян постачав Москві мільйони артилерійських снарядів. Росія і Північна Корея заперечують угоди з продажу зброї, але пообіцяли розвивати співпрацю.

Угода, підписана у 2018 році між двома Кореями, передбачає створення буферних зон уздовж сухопутних і морських кордонів, а також створення безпольотних зон уздовж кордону. Домовленість мала забезпечувати запобігання випадковим зіткненням.

Припинення дії угоди дозволить Сеулу негайно відновити розвідувальні операції в районі військової демаркаційної лінії, також відомої як демілітаризована зона.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG