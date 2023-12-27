Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами

Збройні сили США збили понад десяток ударних безпілотників і кілька ракет, запущених єменськими хуситами над Червоним морем, повідомило Центральне командування США 26 грудня.

«У цьому районі не було пошкоджень кораблів або поранених», – вказали американські військові в мережі X, описуючи удар із 12 безпілотників, трьох протикорабельних балістичних ракет і двох наземних ударних ракет.

Раніше підтримувані Іраном бойовики взяли на себе відповідальність за ракетний удар по судну в Червоному морі та атаку безпілотників на Ізраїль, здійснені, за їхніми заявами, на знак солідарності з Газою.

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Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.