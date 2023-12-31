Шмигаль привітав українців: «заходимо у 2024 рік з вірою в майбутню перемогу та мир»

У 2024 році українці продовжуватимуть «захищати свою землю, посилювати армію, захищати власну землю та відновлювати Україну», йдеться в привітанні з Новим роком прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Завершується 2023 рік, який був складним періодом випробувань. Попри всі труднощі, ми вистояли, стали сильнішими. Ми заходимо у 2024 рік із вірою в майбутню перемогу та мир. Наступного року ми продовжимо посилювати нашу армію, захищати власну землю та всіляко допомагати Силам безпеки й оборони. Будемо й далі наполегливо рухатися до членства в Європейському Союзі. Відновлювати нашу країну», – зазначив глава уряду.

Він подякував усім, хто бореться за «краще майбутнє для української держави» – лікарям, учителям, рятувальникам, підприємцям, платникам податків, працівникам критичної інфраструктури, волонтерам, а також воїнам на фронті.

«Пам’ятаємо, як тяжко виборюється наша свобода. Зараз ми маємо одне єдине бажання. Віримо, що у 2024 році воно стане реальністю. І Україна переможе. З прийдешнім Новим роком! Слава Україні!», – наголосив Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також звернулися до українців напередодні Нового року.