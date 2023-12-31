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Від початку повномастабної війни знищено понад 1700 російських ракет та майже 3100 «шахедів» – ЗСУ

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 1709 російських ракет різних типів та 3095 «шахедів», повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Завершується 2023 рік, та не завершується війна за нашу свободу, за наше майбутнє і наші цінності! Ми прекрасно розуміємо, який потужний перед нами ворог, і ми знаємо, що буде нелегко у цій боротьбі. Сподіваємось на потужну підтримку союзників у 2024-му році, але, в першу чергу, розраховуємо на власні сили! На власні Сили, які зупинили ворожу навалу у лютому 2022-го!», - написав Олещук.

Він оприлюднив деякі результати роботи Сил оборони з початку повномасштабного вторгнення. Від 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів, зокрема:

  • Х-101/555/55 – випущено – 1360, знищено – 1045;
  • «Калібр» – випущено – 834, знищено – 397;
  • «Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;
  • ударні БпЛА Shahed-136/131 – випущено – 3940, знищено – 3095».

Командувач підкреслив: «здобуваючи бойовий досвід, отримуючи від партнерів додаткове озброєння, протиповітряна оборона з кожним днем ставала сильнішою».

«Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА – ред.) – наразі становить близько 85», – наголосив Олещук.

Він нагадав, що на початку 2023 року Україна отримала перші системи Patriot, які дають змогу знищувати балістичні ракети.

«На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал» і десятки балістичних ракет противника. Чекаємо додаткові системи, що зможуть перехоплювати балістичні ракети», – написав генерал-лейтенант.

Загалом від початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери ворога, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

За цей час авіація Повітряних сил здійснила понад 16 тисяч вильотів: 7 600 – на вогневе ураження, 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття, каже Олещук.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

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