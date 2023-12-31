Від початку повномастабної війни знищено понад 1700 російських ракет та майже 3100 «шахедів» – ЗСУ

Від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 1709 російських ракет різних типів та 3095 «шахедів», повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Завершується 2023 рік, та не завершується війна за нашу свободу, за наше майбутнє і наші цінності! Ми прекрасно розуміємо, який потужний перед нами ворог, і ми знаємо, що буде нелегко у цій боротьбі. Сподіваємось на потужну підтримку союзників у 2024-му році, але, в першу чергу, розраховуємо на власні сили! На власні Сили, які зупинили ворожу навалу у лютому 2022-го!», - написав Олещук.

Він оприлюднив деякі результати роботи Сил оборони з початку повномасштабного вторгнення. Від 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів, зокрема:

Х-101/555/55 – випущено – 1360, знищено – 1045;

«Калібр» – випущено – 834, знищено – 397;

«Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;

ударні БпЛА Shahed-136/131 – випущено – 3940, знищено – 3095».

Командувач підкреслив: «здобуваючи бойовий досвід, отримуючи від партнерів додаткове озброєння, протиповітряна оборона з кожним днем ставала сильнішою».

«Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА – ред.) – наразі становить близько 85», – наголосив Олещук.

Він нагадав, що на початку 2023 року Україна отримала перші системи Patriot, які дають змогу знищувати балістичні ракети.

«На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал» і десятки балістичних ракет противника. Чекаємо додаткові системи, що зможуть перехоплювати балістичні ракети», – написав генерал-лейтенант.

Загалом від початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери ворога, зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

За цей час авіація Повітряних сил здійснила понад 16 тисяч вильотів: 7 600 – на вогневе ураження, 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття, каже Олещук.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.