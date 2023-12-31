Росія вивела у Чорне море 3 надводних ракетоносії – Сили оборони півдня

Сили РФ на бойове чергування в Чорному морі вивели три надводних ракетоносії, йдеться в повідомленні Сил оборони півдня ввечері 31 грудня.

«На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії – два фрегати і МРК», – кажуть у ЗСУ.

При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування – 24 «Калібри».

У Силах оборони півдня підкреслили, що «рівень ракетної загрози надзвичайно високий».

Раніше, ввечері 31 грудня, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників типу «Shahed» у низці областей України.