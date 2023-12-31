Російські військові вдарили по Херсону: загинув підліток, поранені дитина і дві жінки – влада

Внаслідок вибуху російського снаряду в Херсоні загинула дитина, ще один хлопчик потрапив до лікарні, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик – у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя», – написав Прокудін.

Він додав, що «російські нелюди вчергове показали свою справжню суть».

Згодом очільник Херсонщини уточнив, що через удар сил РФ постраждали також дві жінки.

«32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні», – поінформував Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.