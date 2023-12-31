КМВА: число жертв ракетної атаки РФ на Київ зросло до 21

У Києві кількість загиблих внаслідок удару російських військ 29 грудня зросла до 21 людини, повідомив у телеграмі керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста», – написав він у телеграмі.

Ще вранці 31 грудня повідомлялося про 19 загиблих.

Міський голова Віталій Кличко напередодні повідомив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів Києва – 1 січня оголошене днем жалоби.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.