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КМВА: число жертв ракетної атаки РФ на Київ зросло до 21

Російська масована атака РФ дронами та ракетами, Київ, 29 грудня 2023 року
Російська масована атака РФ дронами та ракетами, Київ, 29 грудня 2023 року

У Києві кількість загиблих внаслідок удару російських військ 29 грудня зросла до 21 людини, повідомив у телеграмі керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста», – написав він у телеграмі.

Ще вранці 31 грудня повідомлялося про 19 загиблих.

Міський голова Віталій Кличко напередодні повідомив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів Києва – 1 січня оголошене днем жалоби.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Масована атака України 29 грудня: ракети над Києвом (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масована атака України 29 грудня: ракети над Києвом (фото)

29 грудня 2023 року Росія завдала масованої атаки по території всієї України.

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