В ISW припускають, що у ніч на 30 грудня українські дрони вразили багато з запланованих цілей в РФ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські дрони, які, як повідомляється, в ніч на 30 грудня атакували РФ, вразили багато з запланованих цілей.



У щоденному звіті ISW зазначається, що українські джерела в органах безпеки повідомили ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по об’єктах російської військової інфраструктури та оборонно-промислових об’єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. За повідомленнями, ці удари були здійснені у відповідь на російські атаки по регіонах України 29 грудня, внаслідок яких загинули понад 40 людей.

Як зауважують аналітики, у Росії заявили про перехоплення 32 українських БПЛА в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч на 30 грудня..

«Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з запланованих цілей, як повідомили західним та українським ЗМІ українські джерела в силових структурах. За повідомленнями, українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90% продукції якого, як повідомляється, є компонентами російської військової техніки і систем. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над Брянськом», – йдеться у звіті ISW.

Міноборони Росії згодом також заявило, що російські сили ППО збили 12 українських ракет РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет під Бєлгородом протягом дня 30 грудня. Українські джерела в силових структурах повідомили західним і українським ЗМІ, що українські удари 30 грудня були спрямовані на російські військові об’єкти під Бєлгородом.

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Як повідомляється, українські сили провели серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня. Офіційно українська сторона про удари та їхні результати не повідомляла.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.