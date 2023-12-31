Чехія відмовилась брати участь в засіданні Радбезу ООН, яке скликає Росія

Чехія відмовляється брати участь у засіданні Радбезу ООН, яке скликає Росія через нібито обстріл Бєлгорода, в якому Москва звинувачує Україну. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.



«Ми відмовляємося, щоб Росія нас кудись викликала. Чехія не обслуговуватиме отруєну брехнею пропаганду агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо», – написав Ліпавський у соцмережі Х.

Росія скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через нібито обстріл Бєлгорода 30 грудня.

Міноборони Росії заявило, що українські військові в суботу нібито зробили «спробу завдання невибіркового комбінованого удару по місту Бєлгород двома ракетами «Вільха», а також реактивними снарядами РСЗВ Vampire, при цьому, як стверджує Москва, більшість нібито було збито, але «кілька реактивних снарядів і касетні частини від збитих ракет «Вільха» впали на Бєлгород». За даними місцевої влади, через це в Бєлгороді загинули 22 людини, понад 100 поранені.

Обстріл Бєлгорода українські військові офіційно не коментували.

Перед цим у ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників, загинули понад 40 людей.