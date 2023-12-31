КМВА: зросло число загиблих через удар РФ у Києві 29 грудня

У Києві до 19 зросло число загиблих внаслідок удару російських військ 29 грудня, повідомив у телеграмі керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Ще двоє загиблих. Разом вже – 19. Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару», – написав він вранці 31 грудня.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Міський голова Віталій Кличко напередодні повідомив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів Києва – 1 січня буде оголошене днем жалоби.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз може йтися щонайменше про понад 40 загиблих.