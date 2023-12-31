У Росії заявляють про 22 загиблих через обстріл Бєлгорода

Число загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода у суботу, 30 грудня, зросло до 22, ще 109 поранених, повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.



Обстріл 30 грудня розцінюють як наймасштабніший обстріл Бєлгорода за весь час війни Росії проти України, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі.



Перед цим Україна зазнала одного з наймасованіших обстрілів за час війни, загинули понад 40 людей.

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Міноборони Росії заявило, що українські військові в суботу зробили «спробу завдання невибіркового комбінованого удару по місту Бєлгород двома ракетами «Вільха», а також реактивними снарядами РСЗВ Vampire, при цьому, як стверджує Москва, більшість нібито було збито, але «кілька реактивних снарядів і касетні частини від збитих ракет «Вільха» потрапили містом Бєлгород».

Обстріл Бєлгорода українські військові офіційно не коментували.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.