У Міноборони Росії заявили, що РФ вночі атакували 32 безпілотники

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 30 грудня територію РФ атакували 32 безпілотники.

У російському відомстві заявили, що атаку здійснила Україна, і кажуть, що всі безпілотники нібито були збиті й перехоплені над територіями Брянської, Орловської, Курської і Московської областей.

Українська влада ці дані не коментувала. Редакція не може незалежно перевірити заяви російської сторони.

Вночі про вибухи в російському Бєлгороді, а також про загиблого і постраждалого внаслідок падіння уламків, заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.

Напередодні Росія завдала по Україні одного з наймасованіших ударів від початку вторгення, запустивши понад півтори сотні ракет і дронів. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.