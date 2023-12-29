Росія: у Бєлгороді лунають вибухи, Гладков каже про загиблого та постраждалого

Ввечері 29 грудня в російському Бєлгороді та області начебто лунають вибухи, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Російські влада каже про загиблого та постраждалого внаслідок падіння уламків, попередньо, «збитих цілей».

За словами російського чиновника, над Бєлгородом та районом «спрацювала система ППО» та було «збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста».

«Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий», – написав він.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито «знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю».

«Місцеві жителі нарахували 24 вибухи у небі. На місцях працюють оперативні служби», – йдеться в публікації Mash.

Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Українська сторона цю заяву РФ не коментувала.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.