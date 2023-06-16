У центрі російського Бєлгорода запалала багатоповерхівка

У центрі російського міста Бєлгород у суботу вночі виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.

«У Бєлгороді горить покрівля житлового будинку у районі Свято-Троїцького бульвару. За попередніми даними, пожежа виникла в котельні, розташованій на даху. На місці працюють пожежні розрахунки», – написав у Telegram губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Із кадрів, які поширюють у мережі, видно, що будинок висотний із панорамним оглядом, а з охопленого вогнем даху падають будівельні конструкції. Радіо Свобода не може перевірити автентичність відеоконтенту із мережі.

Останнім часом влада Бєлгородської області РФ повідомляє про часті і посилені обстріли території регіону. Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонної Бєлгородської області вже понад 15 місяців.