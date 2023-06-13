Кадиров заявив про введення чеченського батальйону до Бєлгородської області РФ

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про введення у Бєлгородську область РФ бійців батальйону «Захід-Ахмат». За його словами, чеченські бійці спільно з іншими російськими підрозділами займуться «запобіганням диверсійним вилазкам». Кадиров переконаний, що вони «істотно посилять безпеку на прикордонних територіях».

Кадиров також переконаний, що поставлені цілі «будуть досягнуті без особливих зусиль».

Раніше в мережі вже повідомлялося про плани відправити чеченські підрозділи до Бєлгородської області.

Бійці ​«Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 22 травня прорвали державний кордон Росії з Україною і опинилися на території Бєлгородської області РФ. На початку червня здійснили це знову. Російська влада заявляла про проникнення диверсійних груп. Бійці завляли про просування кількома прикордонними селами, захоплення техніки і навіть взяття полонених. Їхні повідомлення неможливо було підтвердити з незалежних джерел.

Під час цих рейдів через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

У британській розвідці вважають, що рейди російських добровольців змусили Кремль постати перед дилемою: зміцнити прикордонні регіони чи посилити лінії в окупованій Україні,