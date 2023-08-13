Росія: у Бєлгороді пролунав вибух, Гладков говорить про «атаку безпілотника»

У російському місті Бєлгород пролунав потужний вибух, місцевий губернатор В’ячеслав Гладков каже про нібито «атаку безпілотником».

Як написав російський чиновник у телеграмі, внаслідок вибуху «пошкодило фасад, вибило вікна, а уламки фасаду пошкодили машини під під’їздом, люди не постраждали».

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.