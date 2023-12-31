Сили РФ чотири рази атакували Чугуїв – влада

Російські військові 31 грудня чотири рази вдарили по Чугуєву на Харківщині, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!», – наголосив Синєгубов.

За його даними, російські військові завдали близько чотирьох ударів, попередньо, були використані ракети С-300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.