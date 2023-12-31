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Сили РФ чотири рази атакували Чугуїв – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Чугуєва, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ Чугуєва, фото ілюстративне

Російські військові 31 грудня чотири рази вдарили по Чугуєву на Харківщині, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!», – наголосив Синєгубов.

За його даними, російські військові завдали близько чотирьох ударів, попередньо, були використані ракети С-300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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