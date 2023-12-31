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В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через зліт носіїв «Кинджалів» – відбій

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Зафіксований зліт кількох МіГ-31К з російського аеродрому Моздок. Фото ілюстративне
Зафіксований зліт кількох МіГ-31К з російського аеродрому Моздок. Фото ілюстративне

В усіх областях України о 13:26 31 грудня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, зафіксований зліт кількох МіГ-31К з російського аеродрому Моздок.

Цей літак може бути носієм гіперзвукової ракети «Кинджал».

Українські військові закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за добу.

ОНОВЛЕННЯ: о 14:15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

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