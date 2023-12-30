ISW: Росія продовжить масштабні удари по Україні

Росія продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний стан і здатність України давати відсіч вторгненню РФ, пише у новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, завдадуть посилених ударів найближчими днями на тлі новорічних свят, так само, як вони робили минулого року, намагаючись підірвати український моральний стан. Російські війська все ще можуть вирішити завдати масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі в найближчі місяці, хоча ISW все ще вважає, що зусилля Росії зламати волю України до боротьби навряд чи будуть успішними. Російські війська, ймовірно, також мають намір завдати ударів по житлових районах, щоб розпалити суспільне невдоволення в Україні», – кажуть аналітики.

Вони зауважили, що пакет ударів, який російські війська застосували 29 грудня, «здається, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів із різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську ППО».

Водночас в ISW зазначили, що поточні російські запаси ракет і безпілотників, а також темпи виробництва, ймовірно, не дозволяють російським силам проводити регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, ймовірно, дозволяють завдавати більш послідовні удари дронами.

«Росія, ймовірно, навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені й початку зими 2023 року, щоб створити більш різноманітний пакет ударів і застосувати уроки, отримані під час різноманітних недавніх розвідувальних і дослідницьких місій, а саме використовувати безпілотники Shahed для обходу української протиповітряної оборони і ракети – для завдання максимальної шкоди визначеним цілям», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатися від російських ударів, і припинення такої допомоги, ймовірно, створить умови для розширеної російської повітряної кампанії проти України.

«ISW продовжує вважати, що крах західної допомоги рано чи пізно призведе до просування російських військ далеко на захід і, ймовірно, аж до західної України вздовж кордону з країнами-членами НАТО», – йдеться в повідомленні.

В ISW також зауважили, що західні лідери в основному розглядали масований російський удар як доказ того, що максималістські цілі Путіна в Україні залишаються незмінними.

«ISW неодноразово наголошував на тому, що, незважаючи на сигнали Путіна про його зацікавленість у переговорах про припинення вогню, цілі Росії в Україні – які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу і які були чітко сформульовані в публічній риториці Кремля – залишаються незмінними», – йдеться у звіті.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.